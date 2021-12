Eine leere Straße in Mandalay. Zahlreiche Menschen in Myanmar sind in einen landesweiten «stillen Streik» getreten, um gegen die Militärjunta zu protestieren. (dpa/Uncredited)

Sie wollen damit gegen die Militärjunta protestieren. Die meisten Geschäfte blieben geschlossen, die Straßen auch in der größten Stadt Yangon sind größtenteils leer. In sozialen Netzwerken sind zahlreiche Fotos von verwaisten Märkten und Straßenzügen zu sehen.

Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar geputscht und die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Seitdem wird jeder Widerstand unterdrückt. Massendemonstrationen wie in den Wochen nach dem Umsturz gibt es kaum noch.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.