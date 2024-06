Messerangriff

Stilles Gedenken für getöteten Polizisten in Mannheim

Eine Woche nach dem Messerangriff in Mannheim ist in der Stadt an den getöteten Polizisten erinnert worden. Zum Zeitpunkt der Tat um 11 Uhr 34 waren die Bürgerinnen und Bürger zu einer Schweigeminute aufgerufen.