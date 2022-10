Kommentar zum EU-Gipfel

Peter Kapern: „In Brüssel wurden die Gegner staatlicher Eingriffe zwei Tage lang in die Mangel genommen. Insbesondere Deutschland, das mit Doppelwumms und spätfeudaler Ignoranz die Partner gegen sich aufgebracht hat.“ (picture alliance / AA / Dursun Aydemir)

„Der Gipfel hat ein gutes Europa gezeigt, das in der Krise handlungsfähig ist. Europa steht zusammen, der Gipfel war ein Gipfel der gelebten Solidarität.“



Ende des Zitats.



Es stammt vom Bundeskanzler. Genauso – Wort für Wort – hat Olaf Scholz heute ein zweitägiges EU-Gipfeltreffen in Brüssel bilanziert. Ich sage „ein Gipfeltreffen“, weil es offenbar zwei davon gegeben hat. Zur selben Zeit, am selben Ort: Eines, das der Bundeskanzler besucht hat und eines, das bedauerlicherweise ganz anders bilanziert werden muss.

In der zentralen Frage dieses: Keinerlei Annäherung, keine Spur von Einigkeit und keine Solidarität. Stattdessen verhaken sich die beiden Lager immer mehr, versuchen sich, durch ausgefeilte Formulierungen in der Abschlusserklärung, um die in der vergangenen Nacht verbissen gerungen wurde, gegenseitig Fesseln anzulegen, mit dem Ergebnis, dass Stillstand herrscht. Und Stillstand ist nun einmal, Herr Bundeskanzler, etwas anderes als Handlungsfähigkeit.

Deutschland wurde in Brüssel in die Mangel genommen

Worum geht´s? Es geht darum, wie man den rapide steigenden Gaspreisen politisch am besten begegnet. Und diese Frage steht nun seit einem Jahr auf der Themenliste eines jeden EU-Gipfels. Die einen wollen regulieren, Preise deckeln und in Korridore zwingen. Kurzum: Sie wollen in eingeübte Marktmechanismen, die über viele Jahre ihre Funktionsfähigkeit bewiesen haben, staatlich eingreifen. Und das ist Teufelszeug für die anderen, die fürchten, dass gedeckelte Gaspreise zu mehr statt zu weniger Gasverbrauch führen, dass bei zu niedrig gedeckelten Preisen gar die Rettungsboote für unsere Industriegesellschaften, die LNG-Tanker, hart Ruder legen und dorthin dampfen, wo es mehr Geld für ihre Ladung gibt.

In Brüssel wurden die Gegner staatlicher Eingriffe zwei Tage lang in die Mangel genommen. Insbesondere Deutschland, das mit Doppelwumms und spätfeudaler Ignoranz die Partner gegen sich aufgebracht hat. Das Ergebnis des zweitägigen Schwitzkastens: Auch die Marktliberalen EU-Staaten verschließen sich nun – laut Gipfelresolution – Markteingriffen nicht mehr. Genau dort stehen aber auch die Bedingungen, die sie für ihr Einlenken formulieren. Und die sind schlichtweg unerfüllbar. Ergebnis: Stillstand; Misstrauen, Spaltung. Und eben nicht Handlungsfähigkeit und Einigkeit, wie der Kanzler sie ausgemacht haben will. Und so geht das nun seit einem geschlagenen Jahr. Eigentlich eine perfekte Gelegenheit für das deutsch-französische Tandem, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Schade nur, dass es dieses Tandem gerade nicht gibt. Aber das ist das Thema eines weiteren kopfschüttelnden Kommentars.