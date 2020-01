Stillstand beim Windkraftausbau Droht die Energiewende zu scheitern?

Der Ausbau der Windenergie ist ins Stocken geraten. Im vergangenen Jahr gingen kaum noch neue Anlagen in Betrieb. Die so wichtige Windkraft erlebt eine heftige Flaute und bringt damit die Energiewende insgesamt in Gefahr.

Eine Sendung von Petra Ensminger und Michael Roehl (Moderation)