Der Schauspieler Thomas Fritsch ist tot.

Er wurde 77 Jahre alt. Fritsch wurde unter anderem durch verschiedene ZDF-Serien einem breiten Publikum bekannt. Zudem spielte er in Filmen von Rosamunde Pilcher. In vielen Hollywood-Produktionen wirkte er als Synchronsprecher mit. So lieh er Russel Crowe im Oscar-prämierten Film "Gladiator" seine Stimme und vertonte Zeichentrickfilme wie "Der König der Löwen" und "Ice Age".

