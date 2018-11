Stimmen-Neuauszählung in Florida

Nach den Kongress- und Gouverneurswahlen im US-Bundesstaat Florida hat der dortige Gouverneur Scott juristische Schritte eingeleitet.

Er verklagte die Wahlleiterin des Bezirks Broward County. Diese hatte eingeräumt, dass ungültige Stimmen fälschlicherweise gewertet worden seien. Scotts Republikanische Partei hatte ihr daraufhin Inkompetenz und grobes Missmanagement vorgeworfen. US-Präsident Trump äußerte sogar den Verdacht der Wahlfälschung in Florida.



Die Stimmen in dem Bundesstaat werden derzeit noch einmal ausgezählt, weil die Ergebnisse der beiden jeweils führenden Kandidaten von Republikanern und Demokraten sehr dicht beieinander lagen. Für einen solchen Fall ist die Neuauszählung in Florida gesetzlich vorgeschrieben.