Nach der Nominierung von Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD kommt von den anderen Parteien Kritik. Währenddessen gibt es in der SPD bereits Aufrufe zu Geschlossenheit.

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Mohamed Ali, sieht die Chancen für eine Koalition mit der SPD nach der Nominierung von Kanzlerkandidat Scholz als gesunken an. Sie sagte dem Sender MDR, Scholz habe sich gleich in seiner ersten Ansprache so positioniert, dass sie es als Absage an die Linke verstanden habe. So habe er gleich betont, das Nato-Rüstungsziel müsse eingehalten werden. Als Linkspartei könne man nur "ganz klar dagegen" sein. Im Übrigen stehe Scholz für eine Politik der Bundesregierung, die die Linke lange kritisiert habe.



Ähnlich kritisch hatte sich zuvor auch die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Kipping, geäußert. Scholz sei nicht ihr Lieblingskandidat, sagte sie im Deutschlandfunk. Dennoch sprach sich Kipping grundsätzlich für eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten nach der nächsten Bundestagswahl aus. Auch die Vorsitzenden der SPD, Esken und Walter-Borjans, hatten eine Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl nicht ausgeschlossen.



Auch beim Koalitionspartner reagierte man verstimmt auf die Nominierung. CSU-Chef Söder nannte den Zeitpunkt "verheerend" für die weitere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Jetzt sei nicht die Zeit für Wahlkampf und Kandidatenkür. Die großen Herausforderungen durch das Coronavirus müssten weiterhin im Vordergrund stehen. Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Röttgen, nannte die Wahl eine unglaubwürdige Lösung.

Kritik aus der Opposition, Aufruf zur Geschlossenheit in der SPD

Der FDP-Vorsitzende Lindner bezeichnete die Strategie der Sozialdemokraten als rätselhaft. Nach einem Koalitionsangebot an Linke und Grüne benenne die SPD-Spitze mit Scholz nun einen Kanzlerkandidaten aus dem eher rechten Spektrum der Partei. Der Grünen-Vorsitzende Habeck nannte den Zeitpunkt der Nominierung nicht ganz glücklich. AfD-Chef Meuthen meinte, Scholz solle offenbar bürgerliche Stimmen sammeln, weil die SPD vollends im reinen Sozialismus angekommen sei.



In der SPD werden unterdessen Stimmen laut, sich innerparteilich hinter Scholz zu stellen. Juso-Chef Kühnert rief die Parteilinke auf, sich konstruktiv und kritisch in die Debatte einzubringen. Es gehe darum, Politik mitzugestalten. Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte, betonte Kühnert. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Mützenich, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), er sei der festen Überzeugung, dass die Partei hinter ihrem Kanzlerkandidaten stehe.



Zuvor hatte die SPD-Vorsitzende Esken an ihre Partei appelliert, Scholz geschlossen zu unterstützen. Esken schrieb auf Twitter, sie verstehe die Emotionen und könne nur weiter um Vertrauen werben. Man habe das Mandat der Mitglieder und des Bundesparteitags, die SPD zu erneuern, zu einen und zu stärken. Gemeinsam mit Scholz und allen anderen, die dieses Mandat respektierten, tue man das. Dagegen äußerte die SPD-Bundestagsabgeordnete Mattheis Zweifel an der Auswahl von Scholz. Der Vizekanzler stehe für die intern kritisierte Politik der vergangenen Jahre, weshalb es ein Glaubwürdigkeitsproblem gebe, sagte die Vertreterin des linken Parteiflügels im RBB.



Scholz war gestern auf Vorschlag der beiden SPD-Vorsitzenden, Esken und Walter-Borjans, vom Präsidium und Vorstand einstimmig als Kanzlerkandidat nominiert worden. Eine Bestätigung auf einem Parteitag ist danach nicht mehr nötig. Auf einer Pressekonferenz bekräftigte Scholz den Führungsanspruch seiner Partei in einer künftigen Regierung. Er traue seiner Partei deutlich mehr als 20 Prozent zu.