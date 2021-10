Zahlreiche Organisationen und Politiker haben die Vergabe des Friedensnobelpreises an den russischen Journalisten Dmitri Muratower und die philippinische Journalistin Maria Ressa gewürdigt. Demokratie und Frieden würden ohne mutige Journalisten nicht funktionieren, erklärte der Präsident des Europaparlaments, Sassoli.

Laut EU-Ratspräsident Michel ist die Auswahl der Preisträger "ein wichtiges Signal für die Pressefreiheit - einen europäischen Kernwert". Der EU-Außenbeaufragte Borrell urteilte, der Einsatz der beiden sei entscheidend, um die Meinungsfreiheit zu sichern.



UNO-Generalsekretär Guterres forderte mehr Einsatz für den Schutz der Pressefreiheit weltweit. "Während wir den Preisträgern gratulieren, sollten wir das Recht auf Pressefreiheit bekräftigen und die grundlegende Rolle von Journalisten anerkennen", erklärte Guterres. Ohne unabhängige Journalisten "kann keine Gesellschaft frei und gleich sein". Der UNO-Chef warnte außerdem vor immer häufigeren Angriffen auf Medien. Besonders betroffen davon seien Journalistinnen.



Bundesaußenminister Maas erklärte, Ressa und Muratow kämpften "unter großer persönlicher Gefahr für einen freien öffentlichen Diskurs". Ihre Anerkennung gelte auch allen Journalisten weltweit, die "jeden Tag den oft gefährlichen Kampf für unser aller Recht auf Information kämpfen".

"Ehrung für Journalisten weltweit"

Die Organisation Reporter ohne Grenzen erklärte, der Preis sei eine Ehrung für alle Journalisten weltweit, die für das Recht auf Information Risiken eingingen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri sprach von einer Ermutigung für andere, ebenfalls unter beschwerlichen Umständen die Wahrheit zu sagen.



Der ehemalige Staatschef der Sowjetunion, Gorbatschow, betonte, die Würdigung sei eine "sehr gute Nachricht". Muratow sei ein "mutiger" Journalist. 1993 gehörte Gorbatschow zu den wichtigsten Unterstützern der von Muratow und anderen Journalisten gegründeten Zeitung "Nowaja Gaseta".

Muratow widmet Preis der Zeitung "Nowaja Gaseta"

Dmitri Muratow ist Gründer der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Das Nobelkomitee erklärte, er setze sich seit Jahrzehnten unter immer schwierigeren Bedingungen für die Pressefreiheit in Russland ein. Muratow widmete seine Auszeichnung der "Nowaja Gaseta", die er 1993 gegründet hatte. Der Friedensnobelpreis sei nicht sein persönliches Verdienst, sagte Muratow der russischen Nachrichtenagentur TASS. Die Auszeichnung gelte allen, die bei der Verteidigung des Rechts auf Redefreiheit gestorben seien. Seit der Gründung der "Nowaja Gaseta" wurden sechs ihrer Mitarbeiter getötet, darunter die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Anna Politkowskaja.



Maria Ressa ist Chefredakteurin eines philippinischen Nachrichten-Portals, das unter anderem Menschenhandel und Drogenschmuggel aufgedeckt hat. Im vergangenen Sommer wurde sie aufgrund ihrer Arbeit verurteilt. Menschenrechtler kritisieren, damit solle die Journalistin zum Schweigen gebracht werden.



Das norwegische Nobelkomitee hatte zur Begründung der Preise in Oslo erklärt, Ressa verteidige die Meinungsfreiheit in einem zunehmend autoritärer werdenden Land. Muratow setze sich seit vier Jahrzehnten für freie Meinungsäußerung in Russland ein. Der Preis ist mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotiert. Er wird traditionell am 10. Dezember vergeben, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896). Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

