Die Partei "Die Linke" arbeitet ihre Stimmenverluste bei der Bundestagswahl auf.

Zum Auftakt traf sich in Berlin der Parteivorstand zu zweitägigen Beratungen. Die beiden Parteivorsitzenden Wissler und Henning-Welsow erklärten nach einer ersten Diskussionsrunde, der Austausch sei ernst, deutlich und nachdenklich gewesen. Wörtlich nannte Wissler das Abschneiden ihrer Partei ein "Desaster". Man sei zu oft vielstimmig und nicht vielfältig gewesen. Gerade bei der Frage der Geflüchteten hätte man viel stärker in den Vordergrund stellen müssen, was die Partei eine. Erst gestern hatten sich 20 Parteimitglieder mit einer Zuwanderungsgeschichte in einem offenen Brief von der früheren Bundestagsfraktionschefin Wagenknecht distanziert. Sie hatte sich zuletzt immer wieder kritisch zu Vielfaltsthemen geäußert.



"Die Linke" will nach den Worten Wisslers keine personellen Konsequenzen an der Parteispitze ziehen. Der aktuelle Vorstand sei erst relativ kurz im Amt. Wissler führte aus, man habe vergangenen Sonntag gemeinsam "tief in den Abgrund" geschaut, deshalb sei sie ziemlich zuversichtlich, dass es überall in der Partei ein Gefühl von Verantwortung gebe und es jetzt darum gehe zusammenzustehen.



Die Linke war bei der Wahl von 9,2 auf 4,9 Prozent abgerutscht. Nur dank dreier Direktmandate scheiterte sie nicht an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Fraktion schrumpfte durch das schlechte Ergebnis von 69 auf 39 Abgeordnete. Seit der Wahlnacht wird innerhalb der Partei kontrovers über die Ursachen debattiert.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.