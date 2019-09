"Kein Wundenlecken", dafür vielleicht mehr positive Emotionen? Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sucht die Große Koalition nach einem Weg in die Zukunft. Und in der Klimapolitik nach einem Kompromiss.

"Wir sind in guten Gesprächen mit unserem Koalitionspartner." Das sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Brinkhaus, gestern Abend nach einem Treffen des schwarz-roten Koalitionsausschusses in Berlin - sichtlich darum bemüht, nicht die Streitpunkte mit den Sozialdemokraten zu betonen. Im Deutschlandfunk räumte Brinkhaus zwar ein, dass es etwa beim Thema Klimaschutz noch unterschiedliche Vorstellungen gebe, "aber wir sprechen darüber". Im Koalitionsausschusses habe es jedenfalls "kein Wundenlecken" nach den Landtagswahlen gegeben.

Den Wähler emotional mitnehmen

Weniger Optimismus verbreitete der nordrhein-westfälische SPD-Politiker Walter-Borjans, der sich gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Esken um den SPD-Vorsitz bewirbt. Mit der Union seien Fortschritte in der Klimapolitik nur schwer vorstellbar, sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Mit der von der Union geforderten Bepreisung von Kohlendioxid würden die Kosten der Unternehmen auf die Verbraucher abgewälzt, kritisierte der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen.



Also weiterhin wenig Euphorie in der Großen Koalition. Dafür viel Ratlosigkeit, wie die sogenannten Volksparteien einen weiteren Aufstieg der AfD verhindern können. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun empfahl CDU und SPD, angesichts ihrer Verluste bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg viel mehr Optimismus zu verbreiten. "Sie müssen deutlich mehr auf Emotionen setzen", sagte Jun im Deutschlandfunk. Der Professor der Universität Trier zeigte sich davon überzeugt, dass die Volksparteien so auch Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen könnten, die inzwischen die AfD wählten. "Der Wähler will auch emotional mitgenommen werden", sagt Jun.

Vertrauen zurückgewinnen, gute Sachentscheidungen

SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte seine Partei und die anderen Parteien auf, Vertrauen zurückzugewinnen. "Das wird funktionieren, indem wir eine andere politische Kultur pflegen, in direktem Kontakt mit den Menschen sind, indem wir das thematisieren, was die Menschen im Lebensalltag umtreibt, auch zu Lösungen kommen", sagte Klingbeil im ZDF.



Ob das schon bis zur Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober klappt, ist ungewiss. CDU-Spitzenkandidat Mohring forderte mehr Unterstützung aus Berlin. "In der Großen Koalition gehen gute Sachentscheidungen unter, weil sie den Eindruck erweckt, es gehe immer nur um Personal und Posten", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.