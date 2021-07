Angesichts eines sinkenden Impftempos wird in Deutschland über kreativere Angebote diskutiert.

Der Leiter des Hamburger Impfzentrums und Präsident des Virchow-Bundes, Heinrich, empfahl mehr mobile Impfaktionen und Impfungen ohne Termin in den Zentren. Heinrich sagte im Deutschlandfunk, so könnten Menschen mit Migrationshintergrund und sozial Schwächere, die die Angebote bislang weniger nutzten, besser erreicht werden. Auf die Frage, ob Astrazeneca ein Ladenhüter sei, sagte er: "Ja, der Ruf ist so ramponiert, dass nur noch wenige den Impfstoff haben wollen, obwohl er gut ist".



Auch die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, schlug im Gespräch mit der "Rheinischen Post" vor, nicht zu warten, bis die Menschen ins Impfzentrum oder zum Hausarzt kämen. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Dittmar sagte der Zeitung "Die Welt", man müsse sich auch in Fußgängerzonen, Wohnsiedlungen und bei Veranstaltungen impfen lassen können. Saarlands Ministerpräsident Hans, CDU, sprach sich gegenüber der Funke-Mediengruppe für zusätzliche Anreize aus, etwa durch Verlosungen attraktiver Preise.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.