In Stockholm und Oslo sind die diesjährigen Nobelpreise verliehen worden.

Die Auszeichnungen sind mit umgerechnet jeweils 830.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.



Insgesamt nahmen zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Medaillen und -diplome entgegegen. In den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft wurden jeweils drei Personen gewürdigt.



Außerdem erhielten die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019 ihre Auszeichnung, die Polin Olga Tokarczuk und der Österreicher Peter Handke. Die Ehrung Handkes ist umstritten. Kritiker werfen ihm vor, in seinen Texten serbische Kriegsverbrechen während des Jugoslawien-Konflikts zu bagatellisieren.



Bereits am Mittag hatte in Oslo Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis entgegengenommen. In seiner Rede sagte Abiy, Frieden und Stabilität am Horn von Afrika seien nach wie vor bedroht.