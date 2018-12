UNO-Generalsekretär Guterres reist zum Abschluss der Jemen-Friedensgespräche nach Schweden.

Wie der UNO-Sondergesandte Griffiths per Twitter mitteilte, wird Guterres am morgigen letzten Tag der Verhandlungen in der Nähe von Stockholm erwartet. Er wolle sich mit den Delegationen beider Konfliktparteien treffen und auf der Abschlusssitzung sprechen.



Vertreter der jemenitischen Regierung und der Huthi-Rebellen haben sich in Schweden auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Ein Durchbruch in den Friedensverhandlungen für das Bürgerkriegsland wurde bislang jedoch nicht erzielt. Zuletzt hieß es, die Gespräche könnten voraussichtlich im Januar fortgesetzt werden.