Der "Right Livelihood Award" - auch bekannt als Alternativer Nobelpreis - geht dieses Jahr an die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Das teilte die zuständige Stiftung in Stockholm mit. Nach deren Angaben wird mit Thunberg eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft ausgezeichnet.

Sie stehe für die Kraft eines jeden Menschen, politisch etwas zu verändern und habe vielen zu der Einsicht verholfen, dass 'business as usual' ganz sicher in die Klimakrise führe.



Neben Thunberg werden auch die Menschenrechtlerin Aminatou Haidar aus der Westsahara, die Frauenrechtlerin Guo Jianmei aus China und der Brasilianer Davi Kopenawa mit der Yanomami-Vereinigung "Hutukara" für ihren Kampf für den Erhalt der Amazonas-Wälder und der Kultur der indigenen Bevölkerung geehrt.



Der Alternative Nobelpreis wird in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen und ist jeweils mit umgerechnet 94.000 Euro dotiert. Ins Leben gerufen wurde die privat finanzierte Auszeichnung vom deutsch-schwedischen Journalisten und Philanthropen Jakob von Uexküll. Es gibt trotz der viel verwendeten Bezeichnung "Alternativer Nobelpreis" keine Verbindung zu den klassischen Nobelpreisen.