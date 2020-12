In Stockholm sind die sogenannten Alternativen Nobelpreise verliehen worden.

Von den vier Preisträgern, die bereits Anfang Oktober bekannt gegeben worden waren, konnte nur der Menschenrechtsaktivist Bialiatski aus Belarus die Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Die Aktivistin für Indigenenrechte Cunningham Wren aus Nicaragua und der US-Bürgerrechtsanwalt Stevenson konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht an der Zeremonie in der schwedischen Hauptstadt teilnehmen und wurden per Video zugeschaltet.



Die iranische Menschenrechtsanwältin Sotudeh konnte nur eine Audiobotschaft schicken. Sie musste nach einem knapp einmonatigen Hafturlaub trotz ihres schlechten Gesundheitszustands zurück ins Gefängnis. Während ihrer früheren Haft war die 57-Jährige in einen Hungerstreik getreten und hatte sich zudem mit dem Coronavirus infiziert.



Der seit 1980 verliehene Alternative Nobelpreis heißt offiziell "Right Livelihood Award". Mit ihm werden Menschen geehrt, die sich oft unter hohen Risiken in besonderem Maße für den Frieden und eine gerechtere und nachhaltigere Welt einsetzen.

