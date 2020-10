Göran K. Hansson, Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, wird in Stockholm den oder die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik verkünden. Die Bekanntgabe wird ab 11.45 Uhr erwartet und auf der Webseite des Nobel-Komitees im Livestream übertragen.

Verleihung des Physik-Nobelpreises im Livestream

Im vergangenen Jahr hatten sich der US-Kosmologe James Peebles sowie die Schweizer Exoplaneten-Entdecker Michel Mayor und Didier Queloz die Auszeichnung für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis des Kosmos geteilt.

In der Wissenschaftswelt gibt es wie jedes Jahr Spekulationen über die aussichtsreichen Kandidaten für den Physik-Nobelpreis, zu ihnen zählen etwa das Wissenschaftler-Team des "Event Horizon Telescope", das im vergangenen Jahr die Arbeiten zum Schwarzen Loch in der Galaxie Messier 87 publizierte.

(AFP/Jonathan Nackstrand)Physik-Nobelpreis 2019 - den Rätseln des Kosmos auf der Spur

Der Physik-Nobelpreis 2019 geht an drei Erforscher des Kosmos. Sie hätten mit ihrer Arbeit zum Verständnis der Evolution unseres Universums beigetragen, teilte das Nobelkomitee in Stockholm mit.



Erster Physik-Nobelpreis für Röntgen

Den ersten Physik-Nobelpreis hatte 1901 der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen für die Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen erhalten. Häufig gehen die wissenschaftlichen Auszeichnungen an mehrere Preisträger gleichzeitig, die entweder gemeinsam oder zum selben Fachgebiet geforscht haben.

Bislang ging der Physik-Nobelpreis nur an drei Frauen: Die Kernphysikerinnen Marie Curie (im Jahr 1903 zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie und Antoine Henri Becquerel) und Maria Goeppert-Mayer (1936 zusammen mit Eugene Wigner und Hans D. Jensen) sowie die Laserphysikerin Donna Strickland, die 2018 die begehrte Medaille erhielt.

Nobelpreise mit knapp einer Million Euro dotiert

Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr pro Kategorie mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro), das ist eine Million Kronen mehr als im Vorjahr.

Mit der Bekanntgabe der Preisträger für Medizin begann am Montag die diesjährige Nobelpreissaison. Ausgezeichnet wurden die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie ihr britischer Kollege Michael Houghton für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus.

(Jonathan NACKSTRAND / AFP)Nobelpreis für Medizin an Entdecker des Hepatitis-C-Virus

Der Nobelpreis für Physiologie/Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice. Die drei Forscher hätten einen maßgeblichen Anteil am Kampf gegen die durch Blut übertragene Hepatitis geleistet, teilte das Nobelkomitee mit.



Die Bekanntgabe der Nobelpreise wird am Mittwoch mit dem Preis für Chemie fortgesetzt. In den kommenden Tagen folgen der Preis für Literatur am Donnerstag, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Preisverleihungen im Dezember in Stockholm und die Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo in kleinerem Rahmen statt.

(dpa / picture alliance)Nobel-Woche - Wer und was steckt hinter den weltberühmten Preisen?

Am Montag beginnt wieder die "Nobelpreis-Woche". Nach und nach wird dann bekannt gegeben, wer die weltberühmten Preise erhält. Aber wer und was steckt eigentlich dahinter?