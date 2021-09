Bundespräsident Steinmeier hält sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Schweden auf.

In der Hauptstadt Stockholm kam Steinmeier mit König Carl Gustaf zusammen. Beide verwiesen auf die enge Verbindung ihrer Länder und den weiteren Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit. Carl Gustav erklärte, Deutschland und Schweden verbänden viele Interessen und Werte. Frieden, Sicherheit und eine regelbasierte Weltordnung stünden dabei im Mittelpunkt. Am Nachmittag hielt Steinmeier eine Rede im Reichstag. Er sehe Schweden als einen der engsten Partner

Deutschlands in der Klimapolitik, betonte der Bundespräsident. In beiden Gesellschaften gebe es ein stark ausgeprägtes Umweltbewusstsein.



Steinmeier war am Vormittag in Begleitung seiner Frau in Stockholm eingetroffen. Am Donnerstag beendet er die Reise.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.