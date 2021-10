Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den US-Amerikaner David Macmillan.

Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die Forscher werden für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen ausgezeichnet. Sie hätten mit der "Organokatalyse" ein neues und "geniales" Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt, hieß es. Sie werde für die Erforschung neuer Arzneimittel eingesetzt und habe auch dazu beigetragen, die Chemie umweltfreundlicher zu machen. Vieles könne mit der Methode effizienter hergestellt werden - neue Arzneimittel ebenso wie Moleküle, die Licht in Solarzellen einfangen können. List sagte im Anschluss an die Bekanntgabe, er hoffe, dieser Auszeichnung gerecht zu werden und strebe nach weiteren wissenschaftlichen Errungenschaften.



Die Auszeichnung ist mit 980.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Erfinderinnen der sogenannten Gen-Schere, die Französin Emmanuelle Charpentier und die Amerikanerin Jennifer Doudna.

