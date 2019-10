Mit der Bekanntgabe des Preisträgers in der Kategorie Medizin beginnt heute in Stockholm die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreise.

Die Auszeichnungen sind mit umgerechnet jeweils 830.000 Euro dotiert. Morgen wird der Träger des Physik-Nobelpreises bekantgegeben.Die weiteren Kategorien sind in den kommenden Tagen Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften. Den Höhepunkt bildet die Vergabe des Friedensnobelpreises am Freitag. Offiziell geehrt werden die Wissenschaftler dann am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel.