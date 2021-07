Deutschland und 15 weitere Staaten haben die Atommächte zu konkreten Abrüstungsschritten aufgerufen.

Bei einer Konferenz der sogenannten Stockholm Initiative in Madrid begrüßten Bundesaußenminister Maas und die anderen Teilnehmer zwar die von den USA und Russland eingeleiteten Gespräche über Rüstungskontrolle. Sie drängten in einer Erklärung aber alle neun mit nuklearen Sprengköpfen bewaffnete Staaten dazu, Schritte zu machen, um ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag gerecht zu werden. Zuvor hatte Maas die Beteiligung Deutschlands an der nuklearen Abschreckung der Nato und damit auch den Verbleib von Atomwaffen in der Bundesrepublik verteidigt. Es gehe dabei nicht nur um den eigenen Schutz, sondern auch um die Übernahme von Sicherheitsgarantien insbesondere für osteuropäische Staaten. Er finde nicht, dass man dies zur Disposition stellen könne, erklärte Maas.

