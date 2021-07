Bundesaußenminister Maas nimmt heute in der spanischen Hauptstadt Madrid an Gesprächen über nukleare Abrüstung teil.

Er leitet zusammen mit seinen Amtskolleginnen González Laya und Linde aus Spanien und Schweden eine Konferenz der sogenannten "Stockholm-Initiative". In einer Vorab-Erklärung heißt es unter anderem, die Abkommen der nuklearen Abrüstung seien in den letzten Jahren immer weiter erodiert. Es drohe ein neuer Rüstungswettlauf.



Der "Stockholm-Initiative" gehören insgesamt 16 Länder an. Die Gruppe bemüht sich um eine Wiederbelebung der Abrüstungsdiplomatie.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.