Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an die US-amerikanische Lyrikerin und Essayistin Louise Glück. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die 1943 geborene Dichterin veröffentlichte seit 1968 Gedichtbände, für die sie bereits unter anderem den Pulitzerpreis erhalten hat.

Im Mittelpunkt ihres Schaffens stehen Rollengedichte und mythologische Stoffe. In deutscher Übersetzung sind die Gedichtbände "Averno" und "Wilde Iris" erschienen.



In den vergangenen Tagen wurden bereits die Preisträger in den Rubriken Medizin, Chemie und Physik benannt. Morgen wird noch der Träger des Friedensnobelpreises und am Montag der des Preises für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank verkündet.



Der Nobelpreis ist mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatte die Auszeichnung des Österreichers Peter Handke, der neben Olga Tokarczuk aus Polen den Preis erhielt, breite Kritik an der Akademie ausgelöst.

