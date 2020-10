Die Wissenschaftler Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) haben das Hepatitis-C-Virus entdeckt - und erhalten dafür nun den Medizin-Nobelpreis 2020. Die Krankheit sei ein großes globales Gesundheitsproblem, die bei Menschen rund um den Globus Zirrhose und Leberkrebs verursache, so das Nobelkomitee. Dank der Entdeckungen der drei Forscher könne Hepatitis C jetzt geheilt werden. Sie hätten die Ursache für Fälle chronischer Hepatitis gefunden und Blutuntersuchungen sowie neue Medikamente ermöglicht, die Millionen von Menschenleben gerettet hätten.

Die vollständige Begründung des Nobelkomitees finden Sie hier.

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Zum Auftakt der Nobel-Woche wurden heute (05.10.2020) die Preisträger in der Kategorie Medizin/Physiologie bekannt gegeben. In der Regel wird der Preis an mehrere Wissenschaftler vergeben, die gemeinsam in einem Fachgebiet geforscht haben. Der Nobelpreis ist 2020 mit rund 950.000 Euro pro Kategorie dotiert. Wegen der Corona-Pandemie werden die Preisverleihungen in Stockholm und Oslo am 10. Dezember 2020 deutlich kleiner ausfallen als zuvor. Die Zeremonie im Konzerthaus von Stockholm wird durch eine TV-Preisvergabe im Rathaus der schwedischen Hauptstadt ersetzt.

Die Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreises 2020: