In Stockholm sind sieben Menschenrechts- und Umweltaktivisten am Abend mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Von den Preisträgern konnten allerdings nur vier den "Right Livelihood Award" auch persönlich entgegennehmen. Die drei Menschenrechtler Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahad al-Kahtani und Walid Abu al-Chair, die sich in Saudi-Arabien für eine Reform des autoritären Systems einsetzen, befinden sich im Gefängnis. Yacouba Sawadogo, ein Bauer aus Burkina Faso, und der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo wurden für ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in der Sahel-Region Afrikas ausgezeichnet. Die Ehrenauszeichnung ging an Thelma Aldana aus Guatemala und Iván Velásquez aus Kolumbien für ihre Arbeit zur Aufdeckung von Machtmissbrauch und Verfolgung von Korruption. - Der "Right Livelihood Award" ist mit umgerechnet insgesamt 290.000 Euro dotiert.