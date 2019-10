In Stockholm wird heute der Physik-Nobelpreis vergeben.

Er ist mit rund 800.000 Euro dotiert und ging im letzten Jahr an drei Wissenschaftler aus den USA, Kanada und Frankreich für ihre Erfindungen im Bereich der Laserphysik. Gestern hatte die Königlich Schwedische Akademie den Medizin-Nobelpreis an zwei US-Wissenschaftler und einen Briten für ihre Arbeiten in der Zellforschung vergeben.