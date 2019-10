Die Literaturnobelpreise für die Jahre 2018 und 2019 gehen an die Polin Olga Tokarczuk und den Österreicher Peter Handke.

Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Handke ist Jahrgang 1942 und wird laut Akademie für ein einflussreiches Werk geehrt, das mit sprachlicher Genialität die Grenzbereiche und besonderen Merkmale menschlicher Erfahrung auslote. Der Österreicher gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Welt, der mit seinen Werken immer wieder polarisiert - ebenso wie mit seinen politischen Ansichten. So stand er im Bosnien-Konflikt auf der Seite Serbiens, verurteilte die Nato für ihre Luftschläge 1999 und hielt eine Rede auf der Beerdigung des jugoslawischen Ex-Diktators Milosevic. Bekannt wurde er unter anderem durch das Schauspiel "Publikumsbeschimpfung".



Olga Tokarczuk ist Jahrgang 1962 und lebt in Breslau. Sie wird den Angaben zufolge für ihre erzählerische Vorstellungskraft ausgezeichnet, die mit einer geradezu enzyklopädischen Leidenschaft das Grenzüberschreiten als Lebensform repräsentiere. Die Akademie erklärte weiter, das bislang bedeutendste Werk der Schriftstellerin sei der historische Roman "Księgi Jakubowe" ("Die Jakobsbücher") von 2014.



Im vergangenen Jahr war die Vergabe der Nobelpreise ausgefallen. Damals befand sich die Akademie in einer schweren Krise, in der es unter anderem um sexuelle Übergriffe und Korruptionsvorwürfe ging. Mehrere der eigentlich auf Lebenszeit gewählten Mitglieder zogen sich aus dem Gremium zurück.



Inzwischen wurden neue Mitglieder gewählt. Die Auswahl der Nobelpreisträger erfolgt zudem nach Vorschlägen in einem mehrstufigen Verfahren. Beide Preise sind diesmal mit umgerechnet jeweils 830.000 Euro dotiert.