Mehrere Nobelpreisträger dieses Jahres haben sich dafür ausgesprochen, den Klimawandel ernster zu nehmen.

Esther Duflo teilt sich die Auszeichnung für Ökonomie mit zwei weiteren Forschern. Sie sagte bei einer Pressekonferenz wenige Tage vor der Nobelpreis-Verleihung, der Klimawandel treffe Menschen im Süden unverhältnismäßig stark. Deshalb sei es auch die Verantwortung "in der reichen Welt, unseren Konsum einzuschränken". Ein großer Teil des Erreichten im Kampf gegen die weltweite Armut könnte in näherer Zukunft durch die Erderwärmung in Gefahr sein.



Der Chemiker Stanley Whittingham zeigte sich mit Blick auf die Proteste vor allem junger Menschen zuversichtlich, dass diese zu Veränderungen führen könnten. Er mahnte jedoch auch Pragmatismus an.



Der Astronom Didier Queloz warnte vor der Illusion, die Menschheit könnte eines Tages die Erde verlassen und auf einen anderen Planeten übersiedeln. Der Mensch sei dafür nicht gebaut worden, erklärte Queloz. "Wir sollten besser unsere Zeit und Energie darauf verwenden, das in Ordnung zu bringen".