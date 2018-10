Der Nobelpreis für Physik wird in diesem Jahr für bahnbrechende Erkenntnisse in der Laserphysik vergeben.

Er geht jeweils zur Hälfte an den Amerikaner Arthur Ashkin sowie den Franzosen Gérard Mourou und die Kanadierin Donna Strickland. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Ashkin bekommt den Preis für die Entwicklung optischer Pinzetten und ihre Anwendung in biologischen Systemen. Mourou und Strickland werden für ihre Methode zur Erzeugung hochintensiver und ultra-kurzer optischer Pulse ausgezeichnet. - Gestern war mitgeteilt worden, dass der US-Amerikaner Allison und der Japaner Honjo für die Entwicklung spezieller Krebstherapien in diesem Jahr den Medizinnobelpreis erhalten.



Die Preise sind jeweils mit umgerechnet 870.000 Euro dotiert und werden am 10. Dezember überreicht.