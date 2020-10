Die Akademie der Wissenschaften in Stockholm gibt am späten Vormittag bekannt, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie erhält.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Auszeichnung drei Forscher aus den USA, Großbritannien und Japan für ihre Arbeiten über Batterien geteilt. Gestern waren der Deutsche Reinhard Genzel sowie der Brite Roger Penrose und die US-Amerikanerin Andrea Ghez für ihre Forschungen zu schwarzen Löchern mit dem Physik-Nobelpreis geehrt worden. Am Donnerstag und Freitag werden die Preisträger der Auszeichnungen für Literatur und Frieden bekanntgegeben.

