Die Akademie der Wissenschaften in Stockholm gibt am späten Vormittag bekannt, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhält.

Im vergangenen Jahr hatten sich der US-Amerikaner James Peebles sowie die Schweizer Wissenschaftler Michel Mayor und Didier Queloz die Auszeichnung für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis des Kosmos geteilt. In den kommenden Tagen folgen der Preis für Chemie und Literatur. Am Freitag wird dann feststehen, wer den Friedensnobelpreis 2020 erhält.

