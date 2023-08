Schwedens Polizei hat weitere Demonstrationen gegen das Eritrea-Festival in Stockholm untersagt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Magnus Lejhall)

Gestern hatten Gewalttäter in der Hauptstadt randaliert. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, acht von ihnen schwer. Es gab rund 140 Festnahmen. Die Polizei berichtete zudem von Brandstiftungen, Zelte und Fahrzeuge seien angezündet worden. Darüber hinaus hätten etwa 40 Personen nicht belegen können, dass sie sich legal in Schweden aufhalten.

Das seit den 1990er Jahren veranstaltete "Festival Eritrea Scandinavia" gilt als umstritten. Es wurde in der Vergangenheit dafür kritisiert, die Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea zu unterstützen. Ein ähnlicher Vorfall wie in Stockholm hatte sich im Juli in Gießen ereignet.

