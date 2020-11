Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Maier, wirft der AfD vor, sich in eine rechtsextremistische Richtung zu entwickeln, und bringt ein Verbot der Partei ins Gespräch.

Der SPD-Politiker und Innenminister von Thüringen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht sei das allerletzte Mittel. Aber auch das sei nicht mehr auszuschließen, wenn sich die Partei, so Maier, weiter radikalisiere.



Der Minister bezog sich auch auf die jüngste Störaktion im Bundestag, bei der Gäste von AfD-Abgeordneten Parlamentarier bedrängt und gefilmt hatten. Maier sagte, es werde immer offensichtlicher, wie sehr die AfD als parlamentarischer Arm von Rechtsextremisten fungiere und versuche, die parlamentarische Demokratie von innen auszuhöhlen.



AfD-Fraktionschef Gauland hatte in einer Aktuellen Stunde des Bundestages um Entschuldigung für die Vorfälle gebeten. Zugleich hatte er aber kritisiert, eine Flugblatt-Aktion der Klimabewegung "Extinction Rebellion" vor dem Plenarsaal im Sommer habe nicht so viel Empörung verursacht.



