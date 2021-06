Fehlende Fluggenehmigungen im deutsch-russischen Luftverkehr haben zu Stornierungen mehrerer Flügen zwischen beiden Ländern geführt. Nun hat die Lufthansa nach eigenen Angaben doch eine Flugerlaubnis nach Russland erhalten.

Das Luftfahrt-Bundesamt verweigerte russischen Fluggesellschaften zunächst die Landeerlaubnis, nachdem Russland zuvor für Lufthansa-Maschinen keine Genehmigung erteilt hatte. Die Lufthansa teilte später mit, sie dürfe wieder in Moskau und Sankt Petersburg landen. Inzwischen liege die Genehmigung für den kompletten Juni vor. Das Bundesverkehrsministerium hatte für diesen Fall angekündigt, dass auch die russischen Fluglinien wieder in Deutschland landen dürfen.



Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums hatte Russland wegen der Corona-Pandemie im März letzten Jahres zunächst einseitig die Vereinbarungen im Linienverkehr ausgesetzt. Seitdem wurden Flüge in verringerter Zahl, teils auf monatlicher Charterbasis und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit genehmigt. Hinzu kam, dass die westlichen Gesellschaften wegen der Umgehung des Luftraums von Belarus neue Flugrouten beantragen mussten. Die russische Luftfahrtbehörde hatte erklärt, dass sie wegen der Vielzahl solcher Anträge nicht mit der Bearbeitung hinterherkomme.

