NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Gespräch mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Münchner Sicherheitskonferenz. (picture alliance / AP / Andrew Harnik)

Alle Zeichen deuteten darauf hin, dass Moskau dies plane, sagte der Generalsekretär der Militärallianz, Stoltenberg, im ARD-Fernsehen. Der militärische Aufmarsch an der Grenze gehe weiter. Anders als Russland behaupte, würden keine Truppen zurückgezogen. Vielmehr kämen neue dazu. Es gebe außerdem Anzeichen, dass Russland sich darauf vorbereite, einen Vorwand für einen Angriff zu schaffen. Gestern hatte sich US-Präsident Biden ähnlich geäußert.

Russland hat nach westlichen Angaben weit mehr etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Die Führung in Moskau streitet Angriffspläne aber ab. Stoltenberg hält trotz der drohenden Eskalation weiter an einer politischen Lösung des Konflikts fest. Ziel sei es, Russland dazu bringen, den Kurs zu ändern und sich mit der Nato zusammenzusetzen

