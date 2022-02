NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Gespräch mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Münchner Sicherheitskonferenz. (picture alliance / AP / Andrew Harnik)

Alle Zeichen deuteten darauf hin, dass Moskau dies plane, sagte Generalsekretär Stoltenberg im ARD-Fernsehen. Anders als Russland behaupte, würden keine Truppen von der Grenze wegverlegt. Vielmehr kämen neue dazu. Die Nato zog vorsorglich ihre Mitarbeiter aus Kiew ab.

China rief auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts auf. Außenminister Wang hob die Souveränität der Ukraine hervor. Das Prinzip der Unverletzbarkeit der Grenzen gelte für alle UNO-Mitglieder, betonte er. Die Ukraine sei da keine Ausnahme. Zahlreiche hochrangige, westliche Politiker erneuerten in München ihre Warnungen an Russland. Nach drei Tagen geht die Konferenz heute Mittag zu Ende.

In der Ostukraine spitzt sich unterdessen die Lage weiter zu. In der vergangenen Nacht gab es neue Angriffe auf mehrere Dörfer in den Gebieten Luhansk und Donezk. Die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - verzeichnete binnen eines Tages mehr als 1.500 Verstöße gegen die Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.