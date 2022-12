Wieder gab es viele russische Angriffe - wie hier in der ukrainischen Stadt Krywyj Rih. (--- / Ukrainian Emergency Service / ---)

Es gebe kein Anzeichen dafür, dass Putin sein Ziel aufgegeben habe, die Ukraine zu kontrollieren, sagte Generalsekretär Stoltenberg der Nachrichtenagentur AFP. Der Kreml-Chef sei dafür auch bereit, neue Militäroffensiven in der Ukraine zu beginnen. Es sei notwendig, dass die NATO-Staaten die Ukraine weiterhin mit Waffenlieferungen unterstütze, so Stoltenberg weiter.

Unterdessen verurteilte der EU-Außenbeauftragte Borrell die jüngsten russischen Raketenangriffe als, so wörtlich, "blinden Terror des Kreml".

Aufgrund der Attacken auf die Energieversorgung wurde das ukrainische Stromnetz heute in einen Notfallmodus versetzt. Energieminister Galuschenko erklärte, neun Kraftwerke seien getroffen worden. Die Schäden zu beheben werde aufgrund ihrer Schwere länger dauern als bei vorherigen Angriffen.

