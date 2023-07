Vermittlungsgespräche für NATO-Beitritt

Sind sich bereits öfter begegnet: Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson (l.) und der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (hier im vergangenen November). (picture alliance / TT NYHETSBYRÃN / Henrik Montgomery / TT)

Zu dem Treffen hatte Generalsekretär Stoltenberg in der vergangenen Woche den schwedischen Regierungschef Kristersson und den türkischen Präsidenten Erdogan eingeladen. Ziel ist es, Ankara dazu zu bewegen, die Blockade eines Beitritts Schwedens zur westlichen Verteidigungs-Allianz aufzugeben. Wie tags drauf auch der Gipfel findet das Gespräch in Litauens Hauptstadt Vilnius statt. Zu dem Thema telefonierten am Abend auch US-Präsident Biden und Erdogan miteinander. Nach Angaben des Weißen Hauses bekräftigte Biden seinen Wunsch nach einer schnellstmöglichen Aufnahme Schwedens in das Bündnis. Vereinbart wurde zudem ein gesondertes Treffen während des Gipfels.

Erdogan sperrt sich bislang gegen einen Beitritt des skandinavischen Landes und begründet dies unter anderem damit, dass Schweden PKK-Terroristen Unterschlupf gewähre.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.