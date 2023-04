NATO-Außenministertreffen

Nato-Generalsekretär Stoltenberg (AP/dpa/Virginia Mayo)

Stoltenberg bemängelte, viele der Alliierten seien nach wie vor unterhalb dieses Ziels, darunter Deutschland. Zudem will die NATO der Ukraine nach Angaben ihres Generalsekretärs mit einem neuen Unterstützungsprogramm den Weg zu einer geplanten Mitgliedschaft ebnen. Die auf mehrere Jahre angelegte Initiative solle dem Land die Anpassung an Bündnisstandards erleichtern und eine nahtlose Zusammenarbeit mit der Nato ermöglichen, erklärte Stoltenberg. Es sei ein klares Zeichen, dass die NATO ihre Unterstützung langfristig fortsetze. Eine genaue zeitliche Perspektive für den Beitritt der Ukraine und das Programm gab Stoltenberg nicht.

Warnung von Stoltenberg an China

Stoltenberg wiederholte auch die westliche Warnung an China, Russland keine Waffen für seine Truppen in der Ukraine zu liefern. Bisher habe die Nato zwar "nicht bestätigen können", dass Peking bereits Waffen an Moskau liefere. China wisse aber, dass solche Lieferungen "schwerwiegende Folgen haben werden", sagte Stoltenberg.

"In einer Zeit, in der Peking und Moskau gegen die regelbasierte internationale Ordnung vorgehen, ist es umso wichtiger, dass wir weiterhin zusammenstehen", betonte der NATO-Generalsekretär mit Blick auf die vier Nato-Verbündeten aus dem Asien-Pazifik-Raum, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Deren Staats- und Regierungschefs hat Stoltenberg nach eigenen Angaben auch zum Nato-Gipfel in Litauens Hauptstadt Vilnius im Juli eingeladen.

Baerbock mahnt bessere militärische Koordination an

Bundesaußenministerin Baerbock sprach sich bei dem Treffen für eine bessere militärische Koordination zwischen den NATO-Staaten aus. Die Allianz müsse dafür sorgen, dass die unterschiedlichen militärischen Fähigkeiten genauer untereinander abgestimmt seien.

