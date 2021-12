Symbolbild zur Nachbarschaft der europäischen Nato-Staaten und Russlands (imago / Ralph Peters)

Generalsekretär Stoltenberg wolle das erste Treffen dieser Art seit rund zweieinhalb Jahren für den 12. Januar ansetzen, erklärte ein Vertreter der Allianz in Brüssel. In Moskau teilte das russische Außenministerium mit, man sei offen für einen Dialog und prüfe den Vorschlag. Zeitpunkt und Format müssten allerdings noch geklärt werden. Der bislang letzte Nato-Russland-Rat fand im Juli 2019 statt. Weitere Gespräche scheiterten an unterschiedlichen Positionen insbesondere zum Ukraine-Konflikt.

Zuletzt hatte eine massenhafte Entsendung russischer Soldaten in Grenzregionen zur Ukraine die Sorge genährt, Moskau plane einen Angriff auf das Nachbarland, was der Kreml wiederholt zurückwies. Derweil meldete Russland die Rückkehr von rund 10.000 Soldaten in ihre Kasernen nach Manövern in verschiedenen Teilen des Landes. Offen blieb, inwieweit dies auch Einheiten an der Grenze zur Ukraine betrifft.

