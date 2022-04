Russischer Angriffskrieg

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance/dpa/POOL AP)

Generalsekretär Stoltenberg sagte nach Beratungen der NATO-Außenminister in Brüssel, die Ukraine müsse in der Lage sein, der russischen Aggression etwas entgegenzusetzen. Welche zusätzlichen Waffen geliefert werden sollen, sagte Stoltenberg nicht. Er betonte zugleich, die NATO dürfe nicht in einen Krieg gegen Russland hineingezogen werden. Daher sende man keine Bodentruppen in die Ukraine.

Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte nach dem Treffen, er sei "vorsichtig optimistisch", dass sein Land die geforderten Waffen erhalte. Wenn sie aber nicht bald Waffen geliefert würden, müssten viele Menschen sterben oder würden vertrieben. Die Gräuel in Butscha seien nur die Spitze des Eisbergs.

Die NATO-Staaten einigten sich auch auf eine Unterstützung anderer Partnerländer, darunter Georgien und Bosnien-Herzegowina. Generalsekretär Stoltenberg erklärte, diese könnten dadurch ihre Verteidigungsfähigkeit verbessern.

