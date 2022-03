Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Gespräch mit Stephan Detjen (Deutschlandradio/Gregor Lischka)

"Aktuell kämpfende Soldaten auch von der Nato ausgebildet"

Er wolle außerdem daran erinnern, dass nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 zehntausende ukrainische Soldaten durch die Nato ausgebildet worden. Diese stünden nun an der Front dieser Schlacht und seien nun auch mit einer Ausrüstung ausgestattet, die sich als sehr wirksam im Kampf gegen die russischen Invasoren erwiesen habe.

Waffen ja - Kampfflugzeuge nein

Zugleich bekräftigte Stoltenberg, die die Nato werde sich nicht direkt an dem Konflikt beteiligen und weder Truppen noch Flugzeuge entsenden. Der Nato-Generalsekretär war heute bei Bundeskanzler Scholz zu Gast, der sich wiederholt ähnlich geäußert hatte.

"Unfälle und Eskalationen verhindern"

Zu Befürchtungen einer unbeabsichtigten Eskalation erklärte Stoltenberg, die militärische Führung der Nato verfüge über Kommunikationskanäle zu den russischen Befehlshabern. Je näher der Krieg an die eigenen Grenzen rücke, umso mehr müssten Unfälle verhindert werden. Und falls es doch dazu kommen sollte, dürfe die Lage nicht außer Kontrolle geraten.

Stoltenberg hatte sich zu einem Besuch in Berlin aufgehalten und war am Vormittag mit Bundeskanzler Scholz zusammengetroffen. Dabei bekräftigte auch der deutsche Regierungschef, dass die Nato nicht militärisch in den Krieg in der Ukraine eingreifen wird. Stoltenberg betonte, es sei die Verantwortung der Militärallianz, zu verhindern, dass dieser Konflikt weiter eskaliere.

