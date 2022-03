Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär (dpa/Benoit Doppagne)

Die russische Armee halte ihren Druck auf Kiew und andere Städte in der Ukraine aufrecht, erklärte Stoltenberg. Er warf Russland vor, damit noch mehr Leid zu verursachen.

In der Ukraine soll heute erneut versucht werden, die verbliebenen Menschen aus dem seit Wochen belagerten Mariupol herauszuholen. Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk mitteilte, sind 45 Busse auf dem Weg in die Stadt, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Unklar ist allerdings, ob die von Russland in Aussicht gestellte Feuerpause hält. Das Internationale Rote Kreuz macht sie zur Bedingung und will erst morgen mit Evakuierungsmaßnahmen beginnen.

Nach ukrainischen Angaben wurden zwei weitere Fluchtkorridore aus Melitopol und Enerhodar eingerichtet.

