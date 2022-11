Nato-Generalsekretär Stoltenberg (AP/dpa/Olivier Matthys)

Generalsekretär Stoltenberg erklärte, Präsident Putin versuche, den Winter als Kriegswaffe einzusetzen. Es müsse mit verstärkten Attacken gerechnet werden. Stoltenberg äußerte sich in Bukarest, wo morgen das Treffen der NATO-Außenminister stattfindet. Zuvor hatte bereits die ukrainische Armee vor einer neuen Angriffswelle auf die Energie-Infrastruktur des Landes gewarnt. Danach wurde kürzlich ein russisches Kriegsschiff mit Raketen an Bord ins Schwarze Meer verlegt. Dies deute darauf hin, dass entsprechende Vorbereitungen im Gange seien. Derweil gab es in Kiew weitere Notabschaltungen bei der Stromversorgung. 55 Prozent der Haushalte seien davon betroffen, teilte die Militärverwaltung mit. In der ukrainischen Hauptstadt erörterten die Außenminister der baltischen sowie mehrerer nordischer Länder heute die Lage. Dabei ging es um den Wiederaufbau zerstörter Infrastuktur sowie eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.