Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht auf russischer Seite keine nennenswerten Zeichen der Entspannung. (AFP)

Stoltenberg sprach in Brüssel von Signalen aus Moskau, dass weiter nach einer diplomatischen Lösung gesucht werden solle. Das stimme ihn "vorsichtig optimistisch". An der Grenze zur Ukraine gebe es aber noch keine nennenswerten Zeichen der Deeskalation. Wenn bei Truppenbewegungen Kriegsgerät zurückgelassen werde, könnte man sehr schnell wieder zurückkehren und einsatzfähig sein, erläuterte Stoltenberg.

Russland kündigt Teil-Abzug von Soldaten an - Ukraine sieht Kriegsgefahr gebannt

Der Kreml hatte erklärt, einen Teil der Soldaten an der Grenze abgezogen zu haben. Sprecher Peskow nannte das einen gewöhnlichen Vorgang, kündigte zugleich aber weitere Militärübungen an.

Anders als Stoltenberg hatt der ukrainische Außenminister Kuleba am Vormittag die Auffassung vertreten, die Gefahr einer russischen Invasion sei vorerst abgewendet. Mit Hilfe der Verbündeten sei es gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten.

Scholz in Moskau mit Putin zusammengetroffen

Bundeskanzler Scholz führt heute in Moskau Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Zum Auftakt des Treffens wies er auf die Bedeutung von Gesprächen zur Konfliktlösung zwischen Staaten hin. Er sei froh, dass ein Dialog möglich sei, sagte Scholz in Moskau. Europa befinde sich derzeit in einer schwierigen Lage.

Putin kündigte seinerseits an, dass es in der Unterredung vor allem um die Sicherheitssituation in Europa und dabei insbesondere um den Konflikt um die Ukraine gehen solle.

Der russische Truppen-Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine schürt im Westen seit Wochen die Furcht vor einem Einmarsch Russlands in das Nachbarland. Moskau hat jegliche Angriffspläne zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.