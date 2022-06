NATO-Erweiterung

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, will Bedenken der Türkei gegen einen Beitritt Finnlands und Schwedens zerstreuen. (dpa/Benoit Doppagne)

Stoltenberg twitterte, er habe mit Erdogan ein konstruktives Telefonat geführt.Erdogans Büro teilte mit, Schweden und Finnland müssten klar machen, dass sie aufgehört hätten, Terrorismus zu unterstützen. Zudem müssten sie bereit sein, Restriktionen auf Rüstungsexporte aufzuheben.

Finnland und Schweden hatten ebenso wie andere als Reaktion auf den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien 2019 Waffenlieferungen an die Türkei erschwert. Ankara wirft ihnen auch vor, unter anderem die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Die Türkei blockiert deshalb die NATO-Beitrittsgesuche der beiden Länder. In der nächsten Woche ist in Brüssel ein Treffen mit allen beteiligten Staaten geplant.

