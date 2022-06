NATO-Gipfel

Die Regierungschefs der sieben NATO-Länder in Madrid bei ihrem Gipfel. (dpa/Christophe Ena)

Stoltenberg betonte, die Antwort der Allianz falle "stark und geeint" aus. Dass Finnland und Schweden nach Russlands Angriff auf die Ukraine nun NATO-Mitglieder würden, sei historisch.

US-Präsident Biden kündigte eine Verstärkung der amerikanischen Truppen in Europa an. Er sagte, die USA würden sicherstellen, dass die NATO in der Lage sei, jeglichen Bedrohungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu begegnen. Unter anderem sollen laut Biden die in Spanien stationierten Zerstörer auf sechs erhöht und zwei zusätzliche F-35-Kampflugzeug-Staffeln nach Großbritannien verlegt werden.

Scholz: "Wichtige Weichenstellungen"

Bundeskanzler Scholz erwartet von dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisländer "wichtige Weichenstellungen": So sollten die Staaten im östlichen Bereich der Nato besser geschützt werden. Deutschland verfüge über "sehr große Fähigkeiten" und werde seinen "entsprechenden Anteil leisten". Solange es nötig sei, würden auch die Waffenlieferungen an die Ukraine fortgesetzt, fügte Scholz hinzu.

Aufgestockte Eingreiftruppe soll im kommenden Jahr einsatzfähig sein

Die von 40.000 auf 300.000 Soldaten aufgestockte schnelle Eingreiftruppe soll nach den Worten von NATO-Generalsekretär Stoltenberg schon im kommenden Jahr einsatzfähig sein. Die nationalen Einheiten würden in ihren Heimatländern stationiert, aber bereits möglichen Einsatzgebieten zugeordnet. So sei eine deutsche Kampfbrigade für die Verteidigung Litauens vorgesehen.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), sieht die Bundeswehr durch die geplanten Umstellungen deutlich belastet. "Absehbar ist, dass die Anforderungen an Deutschland steigen werden", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Für die Bundeswehr bedeute dies eine enorme Herausforderung und erfordere große Anstrengungen hinsichtlich Personal, Material, Ausrüstung und Infrastruktur.

Bundeswehrverband: NATO vor grundlegenden Änderungen

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, sieht die NATO vor grundlegenden Änderungen. Das Bündnis sei auf dem Weg zur alten Raumverantwortung wie vor 1990, sagte Wüstner im ZDF. Einzelnen Partnern würden verstärkt Räume an der Ostflanke zugewiesen, hinzu komme eine größere Einsatzbereitschaft. Eigentlich befinde sich die NATO auf dem Weg in Richtung "Kalter Krieg 2.0", meinte Wüstner. Auch für die Bundeswehr sei die Neuausrichtung des Bündnisses eine Riesenherausforderung angesichts der aktuell kleinsten Bundeswehr aller Zeiten.

Erleichterung über Aufhebung der Blockade der Türkei

Gestern hatten sich die Türkei, Schweden und Finnland rechtzeitig vor Beginn des Gipfels im Streit um die angestrebte NATO-Mitgliedschaft der beiden skandinavischen Länder geeinigt. Die Türkei wird den Beitritt nicht länger blockieren. Dazu sagte Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) im ZDF, sie sei erleichtert über die Einigung, da Russlands Präsident Putin versuche, die Bündnispartner zu spalten. Ein Beitritt von Finnland und Schweden mache auch die NATO stärker. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Schmid, sprach von einem "Gewinn" für die Allianz. Finnland und Schweden folgten einer klaren Verteidigungsdoktrin, sagte Schmid im Deutschlandfunk . Zudem seien ihre Armeen modern ausgerüstet.

