NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat der Ukraine schwerere Waffen in Aussicht gestellt. (Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / dpa / Gian Ehrenzeller)

Stoltenberg betonte, vom Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz am Freitag werde die Botschaft ausgehen, dass es mehr weiterführende Unterstützung, schwerere Waffen und modernere Waffen geben werde. Stoltenberg sagte, nötig seien unter anderem Munition, Ersatzteile und mehr Luftabwehr. Über die Bereitstellung von Kampfpanzern werde beraten.

Scholz lässt Frage nach Leopard-Kampfpanzern offen

Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges eine unbefristete Fortsetzung der deutschen Unterstützung zugesichert. Der Kanzler sagte in Davos, damit Russland scheitere, liefere Deutschland fortlaufend große Mengen an Waffen. Scholz verwies unter anderem auf das Luftabwehrsystem Patriot und die Flugabwehrpanzer. Er wurde auch explizit nach den Leopard-Panzern gefragt, um die in der Ampel-Koalition heftig gerungen wird. Scholz ließ die Frage aber offen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte in seiner Rede die Zitat - "freie Welt" - auf, schneller Entscheidungen zu treffen. Er sprach von einem Wettlauf gegen die Zeit.

Guterres: "Herausforderungen türmen sich auf"

UNO-Generalsekretär Guterres bescheinigte der Welt angesichts vieler Probleme vom Klimawandel bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine einen bedauernswerten Zustand. Die Herausforderungen türmten sich auf wie Autos bei einer Massenkarambolage, sagte er in Davos.

Geopolitische Zerrissenheit und Misstrauen erschwerten es, globale Herausforderungen anzupacken. Dazu gehörten neben dem existenziellen Problem des Klimawandels die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die Explosion von Lebenshaltungskosten infolge von Inflation, und die Folgen der Corona-Pandemie.

