NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Stoltenberg, die ukrainischen Streitkräfte gewännen bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte allmählich an Boden. Mit Blick auf Russland sagte er, dessen Armee kämpfe für die imperalistische Illusion der Regierung in Moskau.

Der neue britische Verteidigungsminister Shapps, der sich zu einem Antrittsbesuch in der Ukraine aufhält, sicherte der Regierung in Kiew weitere Unterstützung zu. Er sei in Kiew, um zu erfahren, was für einen Sieg noch benötigt werde, schrieb Shapps auf dem Portal X. Großbritannien gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Auch Frankreichs Verteidigungsminister Lecornu wollte Pariser Medien zufolge noch heute nach Kiew reisen.

In der ukrainischen Hauptstadt ist ein Treffen von Vertretern der Rüstungsindustrie geplant. Außenminister Kuleba sprach von mindestens 165 Rüstungsfirmen aus 26 Ländern, die an der Veranstaltung teilnehmen werden. Die Ukraine will einer der führenden Waffenhersteller der Welt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.