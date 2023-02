NATO-Generalsekretär Stoltenberg (l.) und US-Außenminister Blinken in Washington (Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE)

Stoltenberg sagte nach einem Treffen mit US-Außenminister Blinken in Washington, es seien verstärkt chinesische Geheimdienstaktivitäten in Europa beobachtet worden. Dabei sei ein Muster erkennbar, wonach China in den vergangenen Jahren stark in neue militärische Fähigkeiten investiert habe.

Blinken sprach von einem umfangreichen Überwachungsprogramm der chinesischen Führung. Die Vereinigten Staaten seien nicht das einzige Ziel. Auf allen Kontinenten habe China die Souveränität von Staaten bereits verletzt.

Die USA bewerten die Ballons als Spionagemittel. China bezeichnet sie als vom Kurs abgekommene Wetterballons.

