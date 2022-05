NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (picture alliance/dpa/POOL AP)

Stoltenberg sagte der "Welt am Sonntag", einen Atomkrieg könne man nicht gewinnen, und er sollte auch nie geführt werden. Das gelte auch für Russland.

Die russische Regierung hatte zuletzt zwar bekräftigt, in der Ukraine keine taktischen Atomwaffen einsetzen zu wollen. Allerdings hatte Russland am Donnerstag auch bekanntgegeben, seine Streitkräfte hätten in der Enklave Kaliningrad Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen vom Typ Iskander simuliert. Präsident Putin hatte bereits Ende Februar die russischen Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft versetzt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.